一名35歲的王姓女上班族，因腰痛、血尿前往恩主公醫院泌尿科就診，經腹部X光、超音波檢查發現，右側腎臟與輸尿管交界處有一顆2公分的結石合併腎水腫，另在電腦斷層檢查發現腎臟下端還有許多小結石。經泌尿科醫師診斷後建議採用軟式輸尿管鏡進行逆行性腎臟體內碎石術，不到1小時的時間就將結石灰飛湮滅，整個過程無傷口、出血少、疼痛感較低。王小姐在接受這項手術之後，恢復狀況良好，第二天就想著要出院上班。

恩主公醫院碎石室主任陳建華醫師表示，尿路結石依位置可分為下泌尿道與上泌尿道結石。下泌尿道結石是指膀胱和尿道結石，較小的結石（一般小於0.4公分）有機會自然排出。超過0.5公分的結石可能要利用內視鏡和雷射將結石擊碎取出；上泌尿道結石是指輸尿管和腎臟結石，小於0.4公分是有機會自然排出，可以先觀察或是藥物治療就好。

一般民眾對於尿路結石最熟悉的處理方式是體外震波碎石術，但是根據許多研究顯示超過1公分的上泌尿道結石，採用體外震波碎石術的結石清除率最高只有7成。這幾年處理結石的較熱門的新利器是軟式輸尿管鏡碎石術。

陳建華醫師說，軟式輸尿管鏡碎石術主要用來處理上段輸尿管或腎臟內結石。有別於傳統的輸尿管鏡，它的鏡身是由光纖和軟塑膠構成，因此具有彎曲性，鏡身前端甚至可以彎曲270度，可彎曲至上段輸尿管和腎臟的每一個角落，而這種手術方式是由尿道自然孔進入，故又名「逆行性腎臟碎石手術」，許多文獻都認為這項術式是治療尿路結石的未來趨勢，搭配雷射將腎臟內的結石澈底擊碎、排出，整個過程無傷口、出血少、疼痛感較低、恢復快，通常術後1-2天就可出院。

不過，陳建華醫師提醒，預防結石的不二法門就是每天要攝取足夠水分，民眾應每天攝取2000-3000C.C水量。醫師也貼心叮嚀結石最怕引起細菌感染或是阻塞尿路，最糟情況可能產生敗血症。若有結石應定期回診追蹤，早期發現變化，及早做適當處置。

(中時新聞網)