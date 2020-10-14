國民黨提案要求食藥署重做萊豬安全性評估，遭民進黨優勢人數打槍。（陳人齊攝影）

為開放含有萊克多巴胺的美豬進口，衛福部在2018年委託成功大學進行研究為政策背書，但今天被立委踢爆該研究的標案僅用9萬9990元發包，有刻意壓低標案金額，迴避公開招標與監督的疑慮，國民黨立委林奕華因此發起臨時提案，要求衛福部重新公開招標，並委託5個以上不同學術或研究單位，進行國人飲食習慣的開放萊豬進口之風險評估報告，但最後仍被民進黨以人數優勢否決。

林奕華表示，這份委託成功大學進行的研究報告，是在去年1月間進行，但事實上該研究僅維持短短2個月，並套用2012年的資料用模型推估，公信力難以服人，因此要求衛福部食藥署重新公開招標，並委託5個以上不同學術或研究單位，執行「依據國人飲食習慣之開放萊豬進口之風險評估報告」。

但食藥署長吳秀梅回應，過去對於相關的風險評估都是依照一定標準、一定程序在進行，而全世界也不是只有台灣在做，是大家都在做，成功大學所做出來的就是這樣的標準，因此不能接受這樣的要求，既然已完成風險評估，就不應該再要求執行，無法同意。

林奕華質疑，這份委託成功大學的研究報告，招標金額為9萬9990元，「怎麼會這麼剛好低於採購法門檻的10元？簡直就是在規避採購法」她還說，如此嚴重影響民眾健康權的研究報告，本來就不該只有1份，結果就直接用少10元這神奇數字發包。

召委蔣萬安則指出，9月4日的食藥署食安諮議會中，絕大部分的專家對於這份成大報告提出質疑，況且本周一公聽會所前來的專家，也對這份報告提出相當大的疑惑，今天提案委員的要求，也只是要求再做一份報告以符合公開招標，客觀持平原則，若研究結果仍一樣，大家也都能接受。

對此食藥署長吳秀梅表示，這份報告標案絕對是合乎法規，而9月4日的食安諮議會中，大家最後也都是同意，只有建議需考量對內臟的殘留容許量，而最後內臟的殘留容許量也有確實調降。

(中時 )