美國密蘇里州聖路易斯郡的私立大學韋伯斯特大學(Webster University)孔子學院的院長劉強自殺引起關注，而劉強自殺前一天，美國警方與聯邦調查局才為調查一宗兒童色情物品案件對其住所進行搜查，並發現了相關證據。劉強的自殺極可能與此案有關，近年來飽受政治爭議的孔子學院再度成為社會輿論焦點。

據《美國之音》報導，韋伯斯特大學上周五宣佈，大陸與他們合作開設的孔子學院院長劉強周三在位於當地的家中身亡。劉強自殺前一天晚上，聖路易斯郡警方與聯邦調查局在其住處進行搜索，當時劉強並不在場，但執法人員聲稱搜查到證據。隔日接獲報案重回其住處時，發現劉強已自殺身亡。

韋伯斯特大學校刊(The Journal)稱，韋伯斯特大學就劉強死亡發表聲明稱，校方並無證據或理由認為兒童色情案件調查與劉強的死亡、校孔子學院或韋伯斯特大學有任何關連，校方對劉強的新聞報導感到遺憾，並將進行調查，以確定大學社區是否有任何人受到傷害。

韋伯斯特大學公關主任哥布林強調，劉強並不是韋伯斯特大學的職員，而是北京語言大學的教授，去年被派到該校孔子學院。這所孔子學院是由韋伯斯特大學主持、與北京語言大學合作的中國語言與文化專案。該校孔子學院成立於2007年，側重教授藝術，並開辦語言初學者課堂，由中方提供人員、負責運作和發放工資，韋伯斯特大學提供場地。

報導說，公開信息顯示，自2019年1月以來，劉強一直擔任北京語言大學在這個孔子學院的代表，並且是學院的董事會成員。北京語言大學周日(10月11日)亦對劉強的情況發布簡略消息。

《美國之音》致電警方查詢劉強案件未獲回覆，聯繫管轄該孔子學院的芝加哥總領事館亦無結果。

美國國務卿蓬佩奧曾表示，美國大學校園內的孔子學院有望在2020年底前全數關閉，他指控大陸官方通過孔子學院在美國大學招募間諜與合作夥伴，但遭到北京的反駁。美國國務院已於8月13日將孔子學院列為大陸宣傳機構，要求其註冊為外交使團。目前，在美國的孔子學院已經從原有的超過100所減少到了75所左右。

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(中時新聞網)