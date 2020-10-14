不少公私立大學紛紛投入開辦醫學院系，但學界與醫界想法不同，各持正反意見，不過對有意成立醫學院系的大學來說，考量的是我國邁向老齡化社會，以及「一例一休」等制度影響，導致醫師人力不足，設系育才，並透過辦學將醫學與工程等領域結合，能讓醫師具備跨領域專長，符合全球趨勢。

亟欲成立醫學院系的大學包含清華大學、中山大學、中興大學、元智大學等校。一名校內設有醫學相關科系的大學校長表示，值得關注的是，這些大學都是見長於理工專業的老牌大學，同時像是近期與陽明大學成功合校的交通大學，也是辦學從科技領域起家，甚至再放眼海外，美國伊利諾大學香檳分校（英文簡稱UIUC），同樣工程院系發展強勢，也剛設立醫學院不久；換言之，陽明交大與UIUC兩校當屬國內外成功設置醫學院系的案例。

該名大學校長提到，開辦醫學院系是「吃力不討好的事情」，各校之所以積極開辦醫學院系，不是為了搶排名，而是看到醫學結合科技工程領域來辦學，已是世界潮流，就像20年前半導體產業開始蓬勃發展，國內各大學紛紛成立電資學院，顯示的是產業與大學辦學的連動效益，起因於企業需要更多專業人才投入。

該名校長指出，回歸到醫學院系來說，如今具備科技工程專長的醫事人員少，但醫學影像、醫學材料、臨床醫學科技應用等面向，皆仰賴專業人才投入，這才是理工科大學積極開辦醫學院系的關鍵原因之一。

除了產業需求，社會環境變遷，導致醫師人力不足，更仰賴大學培育人才。清華大學生命科學院院長高瑞和指出，我國趨向老齡化社會，醫師需求量將逐漸增大，「這是量的問題」，但「一例一休」制度上路後，為控管工時，避免醫護人員過勞，現在連主治醫師也必須值班，醫生人力短缺現象嚴峻，但每年開放報考醫學生的人數還是維持在1300人，長年沒有更動，招生人數是否開放，學界與醫界時常爭論未果。

至於不少大學預備先開辦學士後醫學系，採公費生招生管道，高瑞和則說，如今大數據與AI技術興起，甚至遠距醫療與在家照護將成為趨勢，醫生不只要會看診，還要懂得通訊與電訊等技術，「必須思考，未來需要怎麼樣的醫生」，為了培養未來世代的醫生，也就是得具備跨領域專業，6年醫學系課程無法達到的訓練，則可透過學士後醫學系來達成，讓具備不同領域的專業人才來報考。

(旺報 )