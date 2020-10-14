彰化聖王廟肇建清嘉慶12年（1807）年，1860、1911、1956、1991都曾進行整修。（吳敏菁攝）

國定古蹟彰化聖王廟門神彩繪斑駁、脫落，卻意外讓人窺見了，隨著年代抹著石灰，一層層疊繪而上，共三層彩繪。（吳敏菁攝）

彩繪剝落，門神臉上又看見底層門神的臉。（吳敏菁攝）

彩繪剝落，門神臉上又看見底層門神的臉。（吳敏菁攝）

國定古蹟彰化聖王廟門神彩繪斑駁、脫落，卻意外讓人窺見了，隨著年代抹著石灰，一層層疊繪而上，共三層彩繪，宛如時代年輪，散發歷史滄桑感，為了保護古蹟，彰化市公所委託專家調查，決定先進行加固填補、減緩圖層裂損。

市長林世賢也指出若能採現況保存，相較當今古蹟修復都依原樣重新彩繪，這分斑駁，恐更難能可貴，看到歲月的痕跡。

彰化聖王廟肇建清嘉慶12年（1807）年，1860、1911、1956、1991都曾進行整修，隨著時代推移，部分建築也曾是官署、宗祠、倉庫、托兒所等，直到1985年公告古蹟，才回歸信仰功能。

彰化市長林世賢表示，門神彩繪是廟宇重要構建，當年整體修復之初，決定門神彩繪修復獨立施作，維護傳統民間信仰下彩繪的完整莊嚴。委託調查後，還發現當年彩繪，並沒有將圖層刮除，只是再抹上石灰畫上去，從剝落漆層中，看到了底下還有彩繪，多達3層。

受委託進營基礎調查「采牧士山房」主持人周志明指出，發現彩繪都是完成1979年以前，至少兩層以上的彩繪地層，可往前推至1912年，三川殿中港門神為秦叔寶、尉遲恭，有兩層，表面嚴重缺損、起甲澎拱，木板接縫處裂開，兩側另外4扇門神彩繪，還發現到第三層，都是文官圖案，同樣嚴重缺損、粉塵堆積，部分彩繪澎拱和起甲。

調查已告一段落，彰化市公所13日邀集學者專家，舉辦成果說明會並討論未來修復方式。市長林世賢表示，比較傾向採現況保存，最後還是要尊重專家和文資審議的意見，今天會勘有了初步共識，目前先進行加固保護，以免持續裂損，至於將來採取現地或異地保存修復？如何仿作，將參考相關單位及各界意見後進一步規劃。

(中時 )