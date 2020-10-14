光芒在美聯冠軍戰壓著太空人打，此戰「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)雖然敲出陽春炮助球隊先馳得點，不過6上一個不該發生的失誤，讓光芒一舉攻下5分大局，這已經是艾爾圖維近2戰發生的第3次失誤，最後光芒以5比2擊敗太空人奪3連勝，在7戰4勝賽制中聽牌取得絕對優勢。

此戰艾爾圖維在首局敲出陽春炮，前5局太空人以1比0領先，不過6局上半戰況風雲變色，二壘手艾爾圖維一次傳球失誤，讓原本可能形成雙殺的守備變成無人出局、一二壘有人，讓他蹲在地上懊惱不已。其實艾爾圖維昨天單場2失誤就讓太空人多掉好幾分，顯然如同昨日賽後總教練貝克（Dusty Baker）所擔心，艾爾圖維可能因為陰影造成投球失憶症，今日又發生關鍵失誤。

這個失誤後太空人投手發生大亂流，換投帕雷德斯(Enoli Paredes)沒能止血，連被敲2安先被光芒逆轉成2比1後，又連對2名打者投觸身球多掉1分，此時光芒打者瑞福洛(Hunter Renfroe)敲出二壘打，光芒此局攻下5分大局反超成5比1。

光芒右外野手瑞福洛多次展現美技，為球隊守下分數。（路透）

此戰從「阿土伯」艾爾圖維的失誤開始，兩隊在各環節都呈現黃金交叉，光芒無論在牛棚、守備、得點圈打擊都勝過太空人，尤其7、8兩局右外野手瑞福洛都展現守備美技，其中8局下半最為關鍵，太空人連敲3安攻佔滿壘，塔克(Kyle Tucker)敲出右外野方向飛球，眼看要形成德州安打，不過瑞福洛漂亮滑接，光芒此局一分未失，太空人留下滿壘殘壘。

太空人全場敲出7支安打，僅有艾爾圖維、布蘭特利(Michael Brantley)各一支陽春炮攻下1分，而光芒攻、守俱佳，相較太空人3戰得點圈打擊出問題，總計留下29個殘壘，光芒則是把握多數機會，最後以5比2取得美聯冠軍戰3連勝聽牌，再贏1場就繼2008年後挺進世界大賽。

其中光芒菜鳥阿羅桑瑞納（Randy Arozarena）在今年季後賽繳出令人驚奇的表現，此戰單場3安，目前季後賽10戰35打數中，敲出多達15安，打擊率高達4成29。

(中時 )