原本從事護理師陳家瑋帶著本科生的職業特性，秉持著專注和敏銳的照護植株，成立了唯一在大樹區的芭樂品牌「綠創頂級芭樂」。（陳家瑋提供／柯宗緯高雄傳真）

原本從事護理師陳家瑋帶著本科生的職業特性，秉持著專注和敏銳的照護植株，成立了唯一在大樹區的芭樂品牌「綠創頂級芭樂」。（陳家瑋提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄大樹區農會為協助青年從農，盤點各項產業輔導措施，建立資源整合輔導平臺，提供一站式專案輔導服務，協助青年農民穩健經營擴大規模，成為專業生產供貨者。

這項青農返鄉計畫也可成為其他創新加值發展的農業產業價值鏈經營人員，打造出青年從農之發展標竿，並串聯整合其他青年農民與上下游農業工作者，帶動地區產業與其他青農共同成長，一起活絡農村，發展出創新的農業產業價值鏈，讓「農」業的生產、生活與生態價值能充分發揮，使農業能升級且具競爭力，成為值得傳承的事業。

青農返鄉計畫中不乏各區優良農民，其中，大樹區優良農民尤俊傑，從排行第七的父親手中接下享譽全台的玉荷包果園，「阿七玉荷包」在大樹區農會的輔導之下，香氣、甜度、果實的大小皆為一時之選，在尤俊傑的堅持之下4公頃的玉荷包園區不僅果實累累，更可以說是玉荷包職人驕傲的代表。

近幾年因為氣候的變化，全台最大的玉荷包荔枝產地高雄市大樹區有許多農民因產量銳減而將部分種植地改耕種其他作物，而尤俊傑則堅持在順應氣候的變遷狀況下維持4公頃的玉荷包種植區，平常就要重視肥培管理、病蟲害防治，在大樹區農會的輔導之下，用草生栽培管理方式，並申請產銷履歷認證，使得所栽種的玉荷包荔枝不僅產量大更能符合現今民眾採購的趨勢，有了產銷履歷認證更能提升品牌的信賴度以及價值感。

尤俊傑特別提到他種的玉荷包，果皮色澤紅潤帶部份青綠，剝開來果肉厚實，水份全包在果肉內不外滴，晶瑩剔透，人間極品，在市場拍賣價也常常獲得最高的拍賣行情，不管在與其他農民一起評選的結果，或是消費者採購和品嚐後的反饋，都能讓他驕傲地繼續堅持在培育栽種玉荷包荔枝。

另外，只要提到芭樂，大家都會想到最好的芭樂在高雄，最好的芭樂品牌在燕巢，然而在大樹區農會的輔導之下，大樹區出現了一個專種頂級芭樂的品種-「水蜜芭樂」綠創頂級芭樂。

在大樹區農會積極的輔導之下，陳家瑋的父親在從事栽種時就開始使用草生培養法，不使用化肥、不使用退酸劑的友善耕地的栽培法，也因為「水蜜芭樂」的特性，怕冷怕熱怕濕，原本從事護理師陳家瑋帶著本科生的職業特性，秉持著專注和敏銳的照護植株，成立了唯一在大樹區的芭樂品牌「綠創頂級芭樂」。

高雄市大樹區為高雄重要的水源保育區，栽種的作物，不管是山坡地種植的玉荷包荔枝、金鑽鳳梨都是一時之選，從種植玉荷包荔枝改種水蜜芭樂，口感像水梨一樣多汁清脆的芭樂，成為芭樂饕客近來追尋的名品。

(中時 )