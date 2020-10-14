自1964年以來今年首次無颱風襲台紀錄，台水公司14日表示，今年6月至9月水庫集水區降雨量為歷史新低，從桃園至嘉義各水庫蓄水量約2至6成，已自7月起持續辦理區域水量調度及相關抗旱應變措施，經濟部為提前佈署決定於10月14日起，桃園、新竹、苗栗及台中地區調整為減壓供水的黃燈，每日23時至隔日5時離峰時段減壓供水。

台水公司指出，已成立旱災緊急應變小組，持續滾動檢討各項供水措施，減壓供水地區將於每日23時至隔日5時離峰時段減壓供水。此外，並停供政府機關及國營事業轄管之噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非必要性用水。

台水公司表示，由於各用戶均已自備水塔影響不大，僅管線末端及高地區用戶水壓較為不穩，台水公司將依實際需求設置臨時供水站，在減壓供水時段如造成民眾用水不便，並請見諒。

台水公司並呼籲民眾，要共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，以渡過旱象。

(中時 )