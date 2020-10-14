速食龍頭麥當勞日前攜手哆啦A夢打造2020全新限定「DORAEMON愛作夢抱枕」，第二波今（14日）正式登場，釋出大頭造型哆啦A夢以及銅鑼燒款式，吸引不少鐵粉爭相開搶。有趣的是，一名7歲男童小小年紀也懂得把妹，秉持「送禮送到心坎裡」的真諦，打算拿出自己的壓歲錢，入手銅鑼燒抱枕取悅心上人，如今情書曝光，超霸氣告白宣言讓網友一看打趣笑說，「一個銅鑼燒換一個妹子，划算！」

原PO昨（13日）在臉書社團《爆廢公社二館》PO文透露，7歲兒子晃到老婆身旁說「媽媽～我明天可以拿壓歲錢買銅鑼燒抱枕送班上的ＸＸＸ嗎？」讓原PO無奈表示，「然後我就被老婆派去幫這小子買（把）抱（妹）枕（妹）了…」。

2020全新限定「DORAEMON愛作夢抱枕」，第二波活動今（14日）正式登場，釋出大頭造型哆啦A夢以及銅鑼燒款式。（圖／麥當勞提供）

有趣的是，他還PO出兒子的情書，只見上頭寫著「ㄒㄩㄢㄒㄩㄢ：我喜ㄏㄨㄢ你！希ㄨㄢˋ你ㄋㄥˊ收下銅ㄌㄨㄛˊㄕㄠ跟我結ㄏㄨㄣ」，讓他不禁好奇問道「想問大家的兒子都幾歲開始會把妹的？」

貼文一出網友全被小男童的霸氣宣言給逗樂了，紛紛留言直呼「懂撩」、「銅羅燒換老婆！天啊！好浪漫啊！」、「情書內容好可愛～還沒在一起就想結婚了哈哈哈」、「恭喜！快當阿公了」、「這要拍起來，長大後笑他」、「越早投資約划算，長大的妹子就不是銅鑼燒能解決的了」。

不過也有眼尖網友發現情書內容的注音符號寫錯了，打趣笑說「ㄢ尢分不清楚」、「希ㄨㄤˋ不是 ㄨㄢˋ」、「在家是不是都講台灣國語」。

原PO出賣7歲兒子的情書，讓網友打趣笑說「一個銅鑼燒換一個妹子，划算！」（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

(中時新聞網)