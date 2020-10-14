女星謝忻去年被拍到與阿翔當街車吻，事後雙方認了不倫戀並道歉停工，而阿翔被老婆Grace原諒回收，不久後即重回工作崗位，反觀謝忻，演藝事業跌落谷底，直到最近才嘗試接工作，甚至回學校當兼任音樂老師，今爆出感情方面有好消息，身旁出現「奧迪男」，疑擁多金新歡。

謝忻不久前曾坦言，身旁有個對象，是自己喜歡的類型，她因不倫戀陷入低潮時，對方始終默默支持守護，甚至要她別怕：「我會一直在妳身邊」，讓謝忻非常感動，希望未來有交往發展機會。

如今謝忻被拍到跟一名男子出雙入對，男方年約40歲，駕駛奧迪名車，頻繁接送謝忻，不但幫忙拿東西，還陪她在天母一代欣賞房屋跟環境，雖然沒有太明顯的親密行為，但兩人還去了河邊公園散步，散發粉紅氣息。

新聞被報導後，謝忻也鬆口給出回應，表示：「我們就只是圈外的朋友啦，對被拍到的圈外朋友感到很不好意思」，但她也笑說：「他是老朋友，在我低潮的時候也始終陪伴，我們就是以現在的方式繼續相處下去，希望可以修成正果，因為真的患難見真情」，不過她強調現在全力把重心放在「搶救FB上面」，14日晚上還有直播的她，臉書頁面忽然被盜，讓她相當心慌。

(中時新聞網)