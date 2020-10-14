世界各國財金領袖周三將表示，由於已採取的措施發揮成效，新冠肺炎疫情肆虐下的全球經濟前景已不再那麼悲觀，他們亦將承諾必要時，將在支持經濟復甦方面採取更多行動。

在新冠肺炎疫情料將使今年全球陷入衰退之際，來自前20大經濟體的財政部長與央行總裁周三將舉行虛擬會議，討論主要的全球經濟挑戰。

路透社報導，20國集團（G20）財金領袖在其聲明草案中表示，因經濟活動逐步解封，以及重大政策行動開始展現正面效益，在全球經濟活動出現複甦跡象下，全球前景也變得不那麼悲觀。考量到這場危機的不同階段，各國將在必要時維持與強化政策應對，以確保穩定與持久的經濟復甦。

此外，G20過去曾在國際貿易方面發生衝突，但其財金領導人將承諾各國不會設立新的貿易障礙。國際貿易是促進全球成長的主要動力。他們在聲明草案中表示，各國將繼續促進國際貿易與投資，並將建立強韌的供應鏈以支持經濟增長、生產力、創新及就業的創造與發展。

(時報資訊)