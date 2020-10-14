近年來咖啡店如雨後春筍般林立，民眾想喝杯咖啡是愈來愈方便，不論是在裡頭看書、朋友相約都非常適合，不過，有網友爆料，日前赴連鎖咖啡購買咖啡時，卻看到店內用餐區用一桌竟玩起4人麻將，讓他相當傻眼，並將其景PO下問網友「不知各位怎麼看？」

一名男網友於知名論壇《Dcard》表示，12日赴連鎖咖啡店路易莎購買咖啡，等待時間竟讓他看到不可思議的畫面，只見內用一處4人，桌上放的竟是麻將，讓他忍不住拍下此景，並寫下「夢到有人在路易莎打麻將不知各位怎麼看」？而原PO更透露，他們坐的位置就處於店員前方。

仔細端倪，4人圍繞在圓形小桌子，雖然麻將的尺寸並非一般認知的正常大小，還是讓許多人不理解道「傻眼！當自己家嗎？」其他人則紛紛留言撻伐「太狂了，但店員不是都會制止嗎？」、「打麻將配路易莎咖啡，新組合搭配」、「桌遊店的概念」、「扯出新高度」、「路易莎有抽頭嗎？」

也有不少網友認為這是「聚賭」行為，應該要打電話通報警察前來處理，不過，實際詢問有經營路易莎的業者，大多都表示不希望、也不鼓勵民眾在店內進行「打牌」等行為，若發現通常會口頭勸告，若再不聽勸，才會通報警方。

(中時新聞網)