許多人煮水餃習慣水滾的時候下鍋，但也有人認為要在還沒滾之前就丟下去煮才對，料理專家章致綱表示，水餃怎麼煮要看是冷凍還是現包，煮法各不同，冷凍水餃需冷水下鍋，現包則是等水滾後再下鍋。

《食力》報導，章致綱指出，冷水煮現包水餃，皮容易軟爛、口感差，而冷凍水餃就沒這個問題，因為冷凍水餃皮因低溫收縮，較結實能抵抗糊化。因此冷凍水餃建議冷水下鍋，隨著水溫上升，讓水餃皮及內餡溫度趨於一致。

章致綱表示，現包水餃建議選深度較深的鍋子，讓水餃有足夠的活動空間，並在滾水時下鍋，先稍微攪動，避免沾黏或沉到鍋底。

〈現包水餃煮法〉

1選較深的鍋子，裝水煮滾，先攪動再下水較避免黏鍋。

2水餃下鍋後，加入少量油讓水餃較不黏，和少量鹽巴減少餃皮澱粉流失，口感佳，鍋蓋留縫隙避免水溫太高水餃皮糊掉。

3撈起水餃沖冷水5秒，使外皮收縮變Q彈，再放回滾水煮，重複3次完成。

〈冷凍水餃煮法〉

1鍋子裝冷水，丟入水餃大火加熱，加少量油、鹽蓋鍋蓋等水滾，接著輕推水餃，避免黏鍋。

2加較多冷水入鍋，鍋蓋留縫隙轉小火煮，讓水餃內餡徹底加熱，煮滾後完成。

(中時新聞網)