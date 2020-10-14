台中市法制局長李善植表示，要求業者改善行銷方式，減少類似消費爭議。（盧金足攝）

健身風氣盛行，全台健身房家數已增至674家，其中台中多達93家，數量居六都第三，僅次於台北市、高雄市，市議員黃守達14日在民政質詢指出，今年1月至今，台中市生257件消費案件申訴，法制局應加強對大專院校學子們的宣導，會同運動局加強稽查健身房，檢視其契約內容是否合理合法，保障消費者的權益。法制局長李善植表示，要求業者改善行銷方式，減少類似消費爭議。

黃守達質詢時特別出示財政部資料指出，今年7月統計全台健身房家數總計674家，以台北119家為最多，台中93家，為六都第三，但較前年年同期相比，台中健身房數量雙倍增，增幅是六都最高。連網紅「館長」陳之漢都選擇在台中北屯開設健身房，9月甫開幕，就吸引千人以上朝聖，可想見台中的健身風氣之盛。

黃守達表示，一般民眾面對業者話術時較容易被誘導，失去判斷力，常傳出健身房的消費爭議，根據消保會統計，今年1月到10月，台中市就有高達257件健身房消費案件申訴。健身房在台中市發生的消費爭議排行榜名列前茅，學生於健身房消費客群的比例也越來越高，相關法規宣導教育不能輕忽。

黃守達說，現教育部體育署已公告《健身中心定型化契約應記載及不得記載事項》，法制局應加強宣導其內容，包含簽約前應檢視契約是否提供履約保證、遇到消費糾紛如何處理等觀念，製作相關圖宣或辦理講座的方式走入校園，會同運動局加強稽查健身房提供契約，因應未來可預期發生的消費爭議。

對此，李善植表示，每年均會針對運動健身服務業，查核其硬體設施及定型化契約，法制局除定期以懶人包宣導相關消費爭議外，消保官舉行運動業者消費糾紛檢討會議，要求業者改善行銷方式，減少類似消費爭議。

(中時 )