根據全球權威研究報告，工控記憶體模組廠宜鼎(5289)已連續第三年榮獲全球第一工業級固態硬碟(SSD)的殊榮，公司近期也積極擴大深入96層3D TLC的全球應用，準備迎接2021年需求回溫。

根據近期公布的全球權威研究機構報告指出，innodisk(宜鼎國際)為全球重要固態硬碟供應商之一，尤其在工業級全球市場已持續三年領先。

宜鼎國際近期以96層3D NAND快閃記憶體產品陣容積極強攻各應用領域，提供企業和工業應用的快閃記憶體存儲方案。隨著NAND Flash製程演進與市場需求的發展，96層3D TLC固態硬碟(SSD)在市場上具備價格優勢。宜鼎長期深入各種工業應用市場，提供專為工業與類工業應用開發的各種軟硬韌體；從NAND Flash到SSD模組都通過符合工業等級的嚴苛測試驗證，提供96層3D TLC固態硬碟更高品質的產品方案。

宜鼎96層3D NAND解決方案以全方位高度整合，確保嚴苛應用中的出色性能和最佳可靠度，廣泛運用在各種工業領域，如快速興起的AIoT、智慧物聯、智慧零售、智慧交通、醫療、資料中心、5G網通、監控、博弈與新能源等領域，已準備好面對與承接後續市場的需求反彈。宜鼎表示，看好5G、無人應用、醫療等快速膨脹的應用拉動需求面。

宜鼎國際將工業級硬體韌體技術導入96層3D TLC解決方案，打造出規格完整的產品陣容，包括SATA 3TG6-P和3TE7系列，以及PCIe Gen3 x4 3TG6-P和3TE6系列，並具備2.5吋SATA、M.2（2242和2280）以及mSATA等外型尺寸。

(時報資訊)