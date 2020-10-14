由SEMI與TAITRA外貿協會主辦全台年度最大最具標誌性的綠色再生能源國際展覽「Energy Taiwan台灣國際智慧能源周」今(14)日在台北南港展覽館一館揭開三天展覽的序幕，開幕典禮邀請到蔡英文總統、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、外貿協會董事長黃志芳、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸與各國駐台使節等代表出席，並由總統頒發創新應用產品設計獎、金能獎、光鐸獎、太陽光電發電系統推廣獎等獎項，肯定再生能源業者對台灣能源發展的貢獻。

蔡英文總統在開幕致詞中表示：「過去四年，台灣再生能源產業有了飛躍性的發展，在全球企業紛紛採用綠電的趨勢下，去年全台首座離岸風場也正式商轉，象徵台灣再生能源發展轉趨成熟，預計到2025年，再生能源將創造新台幣1兆元的投資額，1.2兆元的產值，以及2萬個工作機會。此外，綠能發展是政府「5＋2產業創新計畫」和六大核心戰略產業關鍵的一環，透過再生能源的穩定運作，才有辦法落實2025年能源轉型的目標。未來，我們將朝向訂定長期發展方向、規畫完整綠能產業鏈與綠能供應穩定三大方向，讓台灣朝向亞洲綠能發展中心繼續邁進。」

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「台灣身為全球製造業供應鏈不可或缺的一環，能源轉型是維持台灣國際競爭力的關鍵，今年台積電成為全球首家簽下RE100承諾的半導體業者，並與沃旭簽署全球最大再生能源購售電契約，顯見再生能源發展所需市場、政策、環境等重要條件已逐漸就定位。未來SEMI將作為政府、產業、研究機構與社會大眾間的重要溝通平台，協助產業加速佈局再生能源市場並克服投資與技術瓶頸，致力推動台灣成為亞太綠能中心。」

由SEMI與外貿協會主辦Energy Taiwan台灣國際智慧能源周，今年匯集130家廠商共超過500個攤位，預計吸引超過1萬參觀人次，舉辦共15場專業論壇，主題橫跨太陽能、風能、氫能與儲能領域。

「Energy Taiwan」是台灣年度能源盛事，聚焦創能、儲能、節能、系統整合四大面向，為台灣規模最大的國際綠色能源產業交流平台。並以太陽能、風能、智慧儲能、氫能為題，結合「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用展」、「台灣國際氫能與燃料電池展」等四大能源主題展。今年為期三天的展覽展示太陽光電產業現階段發展焦點，以及最新太陽能高效能模組技術，同時呼應政府畜、農、漁電共生推動策略，聚焦展出太陽能應用互利共生系統，提升光電產業發展。

(時報資訊)