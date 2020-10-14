中華電信14日宣布下午3點起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動。

同時宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於10月23日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，讓果粉們以最快速度購得iPhone新機。

中華電信並開設iPhone專區註冊，讓果粉掌握第一手iPhone 12、iPhone 12 Pro最新消息。

(工商 )