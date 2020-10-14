iPhone 12開搶倒數 中華電信下午3點預約開跑 13:122020/10/14 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華電信下午3點預約開跑，iPhone 12、12 Pro限量預購。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信14日宣布下午3點起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動。 同時宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於10月23日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，讓果粉們以最快速度購得iPhone新機。 中華電信並開設iPhone專區註冊，讓果粉掌握第一手iPhone 12、iPhone 12 Pro最新消息。 (工商 ) #全台 #iPhone #中華電信 #Pro #果粉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 iPhone12 Pro系列升級外再便宜2000元 16日起台灣開放預購 05:192020/10/14 生活 iPhone 12 預約超熱 中華電信下午3點開放預約 官網塞爆 15:192020/10/14 財經 IPhone12亮相 遠傳今11點開放線上預約 11:392020/10/14 生活 台灣之星開放預留iPhone 12 申辦可半價購入AirPods Pro 07:242020/10/14 科技 台灣之星開放預留資料 申辦iPhone 12、AirPods Pro享半價 11:052020/10/14 生活 iPhone 12開搶倒數 中華電信下午3點預約開跑 13:122020/10/14 財經 果粉手刀開搶 遠傳今11點iPhone 12線上預約 10:422020/10/14 財經 百貨首創AR試妝 網購美妝開實體店 04:092020/10/14 時尚消費 iPhone 12 五大電信23日開賣 遠傳今11點搶先線上預約 10:422020/10/14 財經 新iPhone訂價三情境 牽動蘋概 04:092020/10/14 財經要聞 財經熱門新聞 iPhone 12 預約超熱 中華電信下午3點開放預約 官網塞爆 - 財經 兩岸DRAM整合受挫！高啟全再掀震撼 在紫光看到什麼？ - 財經 華為再傳出售榮耀 外媒曝光1080億買家 - 財經 iPhone 12 五大電信23日開賣 遠傳今11點搶先線上預約 - 財經 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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