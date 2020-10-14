20201012《旗開得勝》老人公寓房這樣挑！竟讓阿嬤有了第二春！

因老年化社會來臨，所謂養生村、養老宅、長照險等相關詞彙成為近來熱議話題，有「房產甜心」之稱的徐佳馨透露，現代長者對進養老院多有抗拒，但她身邊有朋友將80歲母親送進養老村，兩周以後母親態度大反轉竟不想離開，原來是朋友的母親外貌保養得宜，進養老村後得到許多室友瘋狂喜愛追逐，讓她有如回春成少女。

由林佩潔主持的《旗開得勝》新一集討論到老人公寓，請來住商不動產發言人暨研究室經理徐佳馨分享現今養老村的發展狀況，她透露以前的人總說「養兒防老」，現在反過來反而是「養老防兒」，目前她所知道台北市有些養老機構單人房的價格是6000元到1萬9千元，雙人房則落在1萬到近3萬之間。

老人公寓讓長輩有個伴，也能獲得完善照顧。（圖／旗開得勝）

徐佳馨分享，目前還有一種最新的概念叫做「青銀共居」，把老年人跟年輕人安排在一起，達到互動、互相照料的效果，至於養老宅該怎麼挑，根據網上討論可歸列出幾點，包括評鑑優良、環境整潔、設備齊全、空間寬敞、進出方便，以及居民、員工之間的互動度，都可做為參考。

長輩住在一起因年紀相仿會有共同興趣，生活獲得新重心。（圖／旗開得勝）

徐佳馨也坦言，過去講到安養機構，許多長輩都有負面印象，她有位朋友父親剛過世後，便問80歲的母親願不願意去養老村，起初母親不肯，像小孩一樣哭鬧不休，試住兩周後反而不想回家，原來是那位母親年紀雖長，但外型很漂亮，獲得其他長輩瘋狂追逐喜愛，「所以她在那邊找到了那種不一樣的價值」，生活也突然有了重心，不再抗拒入住養老村。

(中時新聞網)