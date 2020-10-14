AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）

美國空軍說，為AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）打造的高超音速滑翔彈頭平均時速可達5,000－6,000英里（近8,050－9,660公里），而這約相當於6.5－8馬赫。

據《空軍雜誌》（Air Force Magazine）與「戰區」（The War Zone）網13日報導，照這種速度，只要10－12分鐘，就能打擊1,000英里（近1610公里）外的目標。這似乎是美國空軍首度具體評論「空射快速反應武器」的速度，先前只知道，這是款高超音速武器，速度可超過5馬赫。

未來AGM-183A「空射快速反應武器」可望率先發揮戰力，成為美軍的第一款高超音速武器，它將武裝美國空軍全球打擊司令部的B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機。

而透露相關訊息的，是美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command’s，AFGSC）戰略計畫，專案與需求（Strategic Plans, Programs, and Requirements）主任葛巴拉（Andrew Gebara）。

報導指出，值得注意的是，葛巴拉所說的，可能是「空射快速反應武器」滑翔彈頭的平均速度。以往美國國防高等研究計劃署（DARPA）曾說，為「戰術推進滑翔」（Tactical Boost Glide, TBG）計畫研發的滑翔彈頭最快可能達20馬赫。

據悉DARPA研發的「高超音速試驗飛行器-2」（Hypersonic Test Vehicle 2，HTV-2），也就是另一款楔形推進滑翔體在2010與2011年的飛行測試中，速度最快便達20馬赫。

高超音速滑翔武器藉由彈道飛彈發射到近太空後，接著以驚人的速度滑翔向目標。而超音速燃燒衝壓發動法則是靠小型助推器加速，讓飛彈速度快到能讓超音速燃燒衝壓發動機繼續推動。

(中時新聞網)