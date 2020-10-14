苗栗縣頭份市中正22路14日上午發生死亡車禍

頭份市中正二路和昌加油站前，14日上午7時37分左右，發生一部機車與一部小貨車擦撞事故，張姓機車女騎士摔倒傷及頭部，經送醫後不治。羅姓小貨車駕駛未有酒駕行為，警方調閱路口監視器錄影帶，發現同方向行駛的2部車輛因太靠近而發生擦撞，確實肇責鑑定尚待警方進一步釐清。

14日上午7時37分左右，52歲的張姓女子騎乘機車沿著頭份市中正二路西往東方向行駛，在行經和昌加油站前方小彎道時，因與左側同方向行駛的小貨車距離過近，發生擦撞，機車被小貨車側邊勾住摔倒，張女頭部疑似撞擊小貨車側邊後，羅姓小貨車駕駛發現肇事，趕緊停車查看，路人見狀隨打電話報案。

頭份市中正二路14日上午發生死亡車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

案發現場距離轄區頭份分局斗坪所僅不到50公尺，員警發現車禍立即趕往處理，張女經消防隊救護車送往為恭醫院急救，延至上午10時37分宣告不治。

警方現場對羅男進行酒側，酒測值為零，警方同時調閱路口監視器錄影帶，清楚拍下車禍發生經過，將進一步展開肇責鑑定，羅某經帶回派出所偵詢後，依過失致死罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )