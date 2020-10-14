太魯閣燕子口步道出現落石，太管處今早緊急封閉，訂下周一才開放。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮昨深夜至今凌晨降下豪大雨，山區路況處在險境中，位於秀林鄉的太魯閣山區24小時累積雨量達135.5毫米，造成太魯閣國家公園燕子口步道落下大量落石，多處欄杆與木棧道損壞，已緊急封閉。由於山區仍有零星落石掉落，須等天氣穩定才能清理，預計下周19日才能開放，也請遊客不要貿然進入。

受東北風及颱風外圍環流影響，花蓮昨晚深夜突降間歇性大雨，直到今天凌晨出現豪大雨，因雨勢不斷，造成山區道路及步道出現零星落石。其中太魯閣燕子口步道350公尺處降下大片落石，多處欄杆與木棧道也被落石砸毀，今早被巡查員發現後，隨即在7點封閉公告禁止進入。

太管處表示，預訂19日上午8點開放，不過依據氣象局預報，山區天候仍不穩定，巡查發現沿途仍有零星落石發生，預訂明天進行落石清理、欄杆鐵焊及木棧道修復，並清除沿途石塊。

燕子口步道是太魯閣知名的景點之一，途中可欣賞太魯閣峽谷、壺穴、印地安酋長岩等景觀，不時可看見燕子飛翔。太管處並新開鑿隧道及興建一座橋樑，讓車輛行駛隧道，舊公路則改成人行步道，讓遊客在步道上自由欣賞峽谷景觀。因山區氣候不穩，太管處也請遊客不要貿然進入。

(中時 )