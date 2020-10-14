總統蔡英文宣布將開放含有瘦肉精的美豬進口台灣，並表示這將是台灣走向國際貿易的重要一步，但是卻引發全輿論強烈反彈，對此，立法院召開美豬公聽會，要讓民眾對於該政策有更多的發聲空間。

在公聽會上，台東大學教育學系教授李偉俊指出，民進黨政府這次讓美國含有瘦肉精豬肉進口的決定，根本就是場「現代版鴉片戰爭」，民眾對於這個決定是不信賴的，可能政府在決策上沒有違法，「但是卻不道德！」

李偉俊表示，民眾對於豬肉只有一個要求，那就是瘦肉精的含量應該要「零檢出」，給民眾一個可以安心食用肉品的環境有這麼難嗎？「台灣是個自由的地方，但是對自由的定義並不是你想要幹嘛就可以幹嘛，而是你想要不幹嘛就可以不幹嘛」，如今民眾並不想要吃到含有瘦肉精的豬肉，希望政府可以為人民的健康、公民的食安做把關。

李偉俊教授在公聽會上的發言一字一句都說在衛福部長陳時中的痛點上，網友直呼「太精采了」、「陳時中聽進去了沒有」、「絕對支持」、「政府別裝死了，不要再想用行政命令偷跑」。

(中時新聞網)