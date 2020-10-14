華為遭美國切斷手機晶片供應鏈滿月，儘管月底仍將照計畫發布Mate 40系列新機，但以去年Mate 30系列為首多款舊機因預期斷貨心理，在各地陷入漲價、缺貨、利潤變薄循環，陸媒觀察到，不少小經銷商已經醞釀不賣華為手機。

去年9月華為推出Mate 30系列，搭載自行設計麒麟990晶片，不到3個月就大幅降價，例如5G的128G版本從4999人民幣降到4300，今年4月甚至還出現3800人民幣低點，但從美國加速斷芯後，7月開始價格上漲。

有手機經銷商表示，每次價格變動幅度不一，但基本都是加價，沒有跌價。還有人感慨，買華為手機已經比股票還好賺，比如在4個月前買5G版Mate 30，可以用4146人民幣入手，現在賣出可以喊到4900。而且不只新機，連二手機都跟著漲價。

在湖南的手機專賣商耿芳表示，以往都是顧客要買，才和華為直營經銷商拿貨，但1個月前起變成配額制，要拿還不一定有，最近半個月完全斷貨。北京中關村手機專賣商吳柳說，以前1支Mate 30利潤約200人民幣，現在只剩40到50人民幣，獲利大砍75至80%，因為以前華為給經銷商的讓利空間隨著缺貨壓縮，華為自身難保，給經銷商的價格也在漲。

耿芳在微信朋友圈發文嘲諷，「因為芯片原因，華為一會一個價，漲到你沒利潤，漲到你沒貨賣，漲到你把親愛的客戶都得罪光為止。不要問今天什麼價，先問有貨不。」吳柳倒是表示沒感受到華為銷量下滑，不過因應漲價，他都會開誠布公向客戶坦承要反映成本，有時生意忙甚至會建議對方直接上華為官網買，因為不比他的售價貴多少。

經銷商們表示，還不知道華為手機漲勢會到何時，有人選擇不賣，也有人提早囤貨以免真斷貨了沒東西交給客戶。以往華為幾乎都是直接成本價出給經銷商，也獲得經銷商擁戴，店員每賣出1支，抽傭大概是Oppo、vivo的2倍以上，或優先推銷華為，但現在在漲價後，這些優勢也即將失去，華為要面對的問題恐怕不只晶片庫存用罄後怎麼走，還有如何挽回最前線經銷夥伴信心。

(中時新聞網)