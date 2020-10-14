東洋(4105)新冠肺炎疫苗利多持續發酵，今股價連續兩天拉出漲停，一路鎖死在84元，午盤依舊有逾萬張大單掛漲停價等買。

東洋本周一宣布，取到德國藥廠BioNTech 3000萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，明年首季第一批1000萬劑疫苗將在明年首季抵台，今股價連續兩天拉出漲停，鎖在84元，午盤依舊有逾萬張大單掛漲停價等買。

新冠肺炎在歐美持續延燒，東洋本周一獲得德國藥廠BioNTech 3000萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，明年首季第一批1000萬劑疫苗將在明年首季抵台，預期將能供應500萬人施打，股價連續兩天攻上漲停。

東洋強調，這次代理新冠疫苗是以公衛為目標，目前產品還沒定價，而先前美國的價格是1億劑19.5億美元，每一劑約19.5美元，折合新台幣約565元。

此外，BNT新冠疫苗在儲存及運送過程中都必須透過冷鏈物流，其中儲存及運送必須保持在零下70～80度C，在室溫下解凍30分鐘後，可在25度C室溫中維持2小時；在解凍後可在2～8度C的冰箱保存5天。

(時報資訊)