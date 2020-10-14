NEC集團宣布，旗下美國分公司及合作夥伴Infrared Cameras整合雙方技術與資源，共同為夏威夷交通部（HDOT）提供解決方案，獲選為夏威夷公共機場熱感溫度檢測與人臉辨識技術供應商，協助新維護社區安全、並辨別體溫高於標準的旅客。

NEC與Infrared Cameras共同提供的解決方案，包括2330萬美元的設備與建置費、每年142萬美元的10年維護方案，合約總金額3750萬美元，將於檀香山、卡胡魯伊、利胡埃、科納、希洛等5處國際機場設置熱感溫度檢測設備。

按NEC與Infrared Cameras規畫進度，第一階段已於7月在跨太平洋航班抵達的登機門設置溫度檢測設備，第二階段將在於其餘的登機門設置溫度檢測設備，第三階段則是部署人臉辨識設備，預計在年底前完成。

NEC與Infrared Cameras提供的解決方案獲得夏威夷交通部採用，主因具備創新概念和完整功能，能為前往夏威夷旅遊的旅客提供準確且高效的體溫檢測。經過專案評選委員對多項系統和技術審查後，最終確定最符合夏威夷需求。

NEC表示，人臉辨識系統從設計到部署均將隱私權保護納入優先考量，不會自動取得姓名、地址或駕照號碼等個人資訊，也不會包括犯罪紀錄或未執行的逮捕令等。集團將全程與夏威夷交通部合作，以確保提供的解決方案符合夏威夷所有要求。

NEC指出，該系統僅暫時保留體溫達攝氏38度以上的旅客照片，協助機場人員辨識並進行進一步評估，以確認是否需要採取健康防護措施。照片將在30分鐘內刪除，且不會提供給任何外部機構，體溫低於攝氏38度的旅客不會保留圖像。

夏威夷州長David Ige表示，雖然體溫檢測無法偵測每位受感染的旅客，但這是有效且可施行的方式之一，透過在機場採用NEC團隊技術、建立對新冠肺炎防疫措施，配合其他政府提供的防疫措施，可有效防止病毒傳播，同時協助重建經濟。

(時報資訊)