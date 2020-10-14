國民黨革實院院長羅智強昨爆料中天新聞台被行政院長蘇貞昌「關定了」，今台北市長柯文哲赴國民黨團報告時，多位議員要求柯文哲對此表態，柯文哲表示，如果只是為了韓流幕後興起的原因秋後算賬，對民進黨沒好處。

羅智強表示，對於柯文哲有心參選總統，給予祝福，但若柯選上總統，是否會容許任內有新聞台關掉？直言全世界沒有一個民主國家在關新聞台，若蘇貞昌、NCC要關新聞台，呼籲柯文哲捍衛新聞自由。

柯文哲表示，如果中天真有錯，就應按照法律，若真的罪證確鑿就沒有話講，但若是認為媒體要為韓流興起原因要秋後算賬，那對民進黨沒有好處。柯文哲指出，雖然中天常常K我，但我的態度是「我不同意你的說法，但我捍衛你說話的權利」。

戴錫欽指出，關於中天關台的事情，作為一個民主自由國家，若民進黨只適用關台作秋後算賬的工作，而若在公聽會有一些荒腔走板的言論，關台成為事實，直言柯文哲應發揮首都市長，表達該有的高度。對此，柯文哲現場允諾「好」。

(中時 )