台南玉井區黃姓男子涉嫌在家中裁種大麻販賣、吸食，13日遭玉井警方逮捕，查獲大麻植株、燈具、大麻葉、毒品咖啡包等。（台南市玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南玉井區黃姓男子涉嫌在家中裁種大麻販賣、吸食，13日遭玉井警方逮捕，查獲大麻植株、燈具、大麻葉、毒品咖啡包等。（台南市玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南玉井區黃姓男子涉嫌在家中裁種大麻販賣、吸食，13日遭玉井警方逮捕，查獲大麻植株、燈具、大麻葉、毒品咖啡包等。（台南市玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南玉井區黃姓男子涉嫌在家中裁種大麻販賣、吸食，13日遭玉井警方逮捕，查獲大麻植株、燈具、大麻葉、毒品咖啡包等。（台南市玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南玉井區黃姓男子涉嫌在家中裁種大麻販賣、吸食，13日遭玉井警方逮捕，查獲大麻植株、燈具、大麻葉、毒品咖啡包等。（台南市玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南玉井區一名黃姓男子涉嫌在家中裁種大麻販賣、吸食，台南市玉井警分局接獲情資後，13日趁黃男出門時一擁而上將其逮捕，現場查扣大麻成株4株、種株3株，以及大麻葉、毒品咖啡包等，詢後依違反毒品危害防制條例送辦，後續將持續擴大向上溯源追查毒品來源及流向。

據了解，目前無業的31歲黃男獨居在玉井區市中心街上，竟在家種植大麻，警方獲報他涉嫌販賣毒品咖啡包，經多日埋伏、跟監，蒐證取得具體不法事證，13日持台南地方法院搜索票前往執行搜索。

警方在黃男家中查獲大麻成株4株、種株3株、紫外線燈具2組及省電燈泡1組，還有大麻葉2包共70公克、毒品咖啡包77包共374公克。黃男辯稱從網路購買大麻種子種植供自己吸食，並未販售，但坦承毒品咖啡包是他所。

玉井警方表示，大麻為列管第二級毒品，罪責相當重，施用毒品除了嚴重影響生命及身體健康外，更危害社會治安，玉井分局長邱顯良呼籲民眾，切勿好奇而以身試法碰觸毒品，生活週遭如有可疑人事物，請立即撥打110電話向警察機關舉報，阻絕毒品流入社會，以維護民眾安居生活。

(中時 )