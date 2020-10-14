台灣左投陳偉殷重返日本職棒今天登板，副總統賴清德今天送上祝福，他祝福陳偉殷旗開得勝，「未來在日本大聯盟的比賽一帆風順丶場場精彩」。
陳偉殷相隔9年，今天下午5點將出戰樂天金鷲隊，這將是他自2011年11月17日「日本一」系列賽第五戰後，首度在日職登板，陳偉殷將同場對決樂天涌井秀章。
本身是球迷，閒暇時也會與朋友組隊打棒球的賴清德，今天在臉書貼出替陳偉般打氣的影片，賴清德手拿印著國旗和陳偉殷頭像還寫著「加油，陳偉殷」的毛巾表示，今天陳偉殷睽違9年，超過3000天重新站上日本職棒大聯盟，祝福陳偉殷旗開得勝，未來在日本大聯盟的比賽一帆風順丶場場精彩，「加油丶加油丶再加油」。
賴清德也在臉書發文指出，在美國職棒征戰多年、擁有59勝戰績的台灣強力左投陳偉殷，睽違日職9年，再次登板先發。「超過3000天等待，就是今天17：00，一起為陳偉殷加油！」還要網友「不要問我毛巾哪裡來？」文末也標記「棒球迷」「棒球痴」「棒球狂」。
(中時 )
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