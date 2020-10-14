蘋果今（14）日凌晨推出全新iPhone 12系列，其中一款iPhone 12 mini被許多往往拿來與iPhone SE2比較，讓不少網友認為，iPhone 12 才是真正的SE 2代。

網友於PTT發文以「iPhone 12 mini 才是真正的SE 2代吧」為題，針對今凌晨發表新款iPhone 12系列表示，今年才出新iPhone SE2，說白一點根本就是iPhone 6ssss，手機本身還很大，但螢幕卻不如預期大，相較於這次推出的iPhone 12 mini，更有小手機的優勢，且螢幕還比SE2大，他認為這才是SE後繼者。

網友將兩隻比較過後，認為新款更具優勢。（圖／翻攝自蘋果官網）

他也實際於官網貼出兩支手機機種比較，iPhone 12 mini高度5.18英吋、寬度2.53英吋、厚度0.29英吋、重量133公克，有HDR螢幕顯示、A14仿生晶片，以及廣角、超廣角的鏡頭配置；比較之下，iPhone SE 2高度5.45英吋、寬度2.65英吋、厚度0.29英吋、重量148公克，搭載A13仿生晶片，但鏡頭僅有廣角相機，iPhone 12 mini各方面完勝，讓網友直呼「這隻真的是小手機王者了，沒得挑剔。」

文章一出，不少網友留言「SE系列的真諦是舊瓶裝新酒，全面更新的才不是SE」、「搞不好明年mini降價當SE，從此沒有SE了」、「同事剛買SE早上一直靠北」、「沒錯 這才是SE該有的樣子」，但也有人認為SE的初衷就是主打平價版，因此價格差這麼多，根本不算什麼真正的SE。

(中時新聞網)