基隆捷運基隆端，是否導致基隆火車站被廢？交通部與北北基昨日做出的5項共識中，明確指出八堵到基隆端還在研議，往台北端則地下化，多出來的經費，台北市政府可與交通部拆折數。交通部政務次長王國材今日在立法院表示，先做到八堵，後段等有共識再做，至於地下化段，北市府應負擔五成，粗估經費60億元。換句話說，北市府可能要負擔30億元。

為解決基隆火車站、基隆捷運二擇一及北部路網整合等交通問題，交通部昨日與北北基開會，並達成5共識，包含：基隆輕軌升級中運量捷運、與民汐線整合共軌、北宜高鐵遠離翡翠水庫集水區等。由於八堵往基隆方向，因路廊不夠大，只能捷運、台鐵二擇一，基隆人不願放棄台鐵，因此目前尚未有定論。

外界關心，後段八堵到基隆段，台鐵是否保留？鐵道局評估的方案何時公布？「北北基軌道路網政策溝通平台」會不會有第二次會議？交通部政務次長王國材說，本來基隆捷運當時的規劃，就是八堵一直到基隆就是用台鐵的路權，主要是在基隆端非常困難，過去評估非常困難，因當地有很多人反應希望把台鐵留下，鐵道局要用各種方案做評估，現在初步就是到八堵，後面有共識，第二階段再做。

由於台北市長柯文哲昨日表態，東區門戶計畫在南港展覽館，進入北市延伸到南港考量地面交通，會採地下化，有出意見的人就要出點錢，強調「他不是那種會凹中央的人」，地下化多出來的經費，台北市願意和交通部拆折數分攤，考量交通建設常追加預算，因此要先講一個定額。

外界關心，所謂的折數有無確切數字？王國材說，地方就按照捷運審查辦法分擔經費，未來在基隆、汐東線、南港延伸都按補助辦法處理，過去直轄市，也就是台北市部分，大概分攤50％，那段經費大概接近60億。

(中時新聞網)