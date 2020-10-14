蘋果iPhone 12系列正式曝光，新增5G行動通訊，價格比去年的iPhone11 Pro系列便宜，讓許多人好奇是否該手刀購入？3C部落客林小旭表示，新機的改變不大，建議可以等到明年5G更加普及，且5G初代機的Bug也都修正再買，「今年真的不急，明年買剛好！」

3C部落客林小旭在部落格中表示，今年推出的iPhone12系列是否該入手，他認為可以等到明年，因為iPhone12除了加入5G行動通訊、價格較去年推出的iPhone11 Pro系列便宜之外，其他改變真的不大，沒有什麼亮點。

林小旭解釋，目前台灣5G基地台不是那麼普及，恐怕會面臨八成環境找不到5G基地台的囧境，加上5G的電信資費不便宜，為了讓1399元的電信費繳的有價值，其實可以等到基地台更普及再買，且到時候購入iPhone 13（暫名）都不嫌晚！

林小旭指出，iPhone12系列外型做了改變，但其實也還好；而硬體進步很有限，除了 A14的處理器外，其它能看到的亮點不多；LiDAR光學雷達掃描儀也沒有太直接的被需要；最後增加 MagSafe 無線充電可提供最高 15W 充電功率，但要買專屬配件；且今年的充電器還要另外買！

林小旭說，還記得以前 iPhone 4 的天線門事件嗎？蘋果這次推出第一款 5G 的手機是否會出現問題，還有待觀察。建議能撐的人，可以等到明年5G更普及，規格與功能都更進化，且5G初代機的Bug都修正後再買。今年真的不急，明年買剛好。

林小旭提到，蘋果推出的四款手機中，iPhone 12 mini 算是個亮點。它有5.4吋的大螢幕，卻比以往4.7吋的iPhone 更小，且搭載頂級 A14晶片，加上現在能選購的小手機實在不多，因此可能會受到喜歡小手機的客群喜歡，但其他款則沒有太大的變化。

(中時新聞網)