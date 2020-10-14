立法院今、明委員會聯席審查開放含有萊克多巴胺的美豬進口相關9項行政命令，針對經濟部長王美花昨聲稱「萊豬進口新增貨號 在行政管理上應不可行」，民眾黨團今要求王美花赴經濟委員會說明及備詢，才能審議農委會的允許萊豬進口公告，否則民眾無法透過標示辨識豬肉是否含有萊劑。

民眾黨團指出，財政委員會12日通過朝野黨團的臨時提案提到，「要求財政部關務署於兩周內應邀集國貿局、食藥署討論CCC code」，民眾黨團質疑，為何王美花急於說新增貨號應不可行，王美花明知立法院的共同決議，昨天卻立刻聲稱新增貨號「不可行」，此舉是藐視國會提案，不尊重國會。

此外，王美花聲稱「假設今天經科學依據、評估，確認安全無虞，就沒道理再多一個編號」，但既然有訂定萊克多巴胺的容許量標準，就代表科學上不是完全安全，否則為何禁止國內養豬戶使用萊劑，王美花必須負起責任，明確說明萊豬是否有進口管理的立場。

民眾黨團認為，目前政府的科學依據和評估不夠充足，讓國人仍有疑慮，新增貨號可從源頭追查，增強食安把關，才能讓國人更加安心選用，若沒有另外的貨號，萊豬就無法在海關嚴格把關，消費者更無法辨別及選擇。

(中時 )