萬大線預計在2025年底完工，柯文哲14日親自赴正在進行地下工程的加蚋站視察進度。（吳康瑋攝）

萬大線預計在2025年底完工，柯文哲14日親自赴正在進行地下工程的加蚋站視察進度。（吳康瑋攝）

地下工程為保留捷運車輛行走路線，因此往下將深度加深不少。（吳康瑋攝）

柯文哲指出，加蚋站出入口處，緊鄰東園國小後門，因此市府趁機對百年老校園進行大改造，在拆除部分校舍後，重建一棟地下二層地上六層的共構大樓。（吳康瑋攝）

柯文哲指出，市府是為了整體工程品質、避免發出噪音干擾居民，才拉長工期。（吳康瑋攝）

北捷萬大線工程如火如荼的進行中，捷運局預估全線將於114年底完工、115年檢驗完畢正式通車，對此，北市長柯文哲於14日上午赴萬大線LG04加蚋站視察工程進度，針對有居民喊話希望工程可以蓋快點，他指出，市府不是不能快，但為了整體工程品質、避免發出噪音干擾居民，才拉長工期。

柯文哲說，若團隊求快趕工，也可以像中正橋拆橋工程一樣，迅速完成，但萬大線連結整個首都圈，不能只求快，目前工程進度已超前原定計畫3％，希望如值如期完成，他指出，加蚋站出入口處，緊鄰東園國小後門，因此市府趁機對百年老校園進行大改造，在拆除部分校舍後，重建一棟地下二層地上六層的共構大樓，未來將設置多媒體會議室、棒球典藏館、泳池及綜合運動場等，實地強化校園學習環境。

他透露全線還有很多與校園共構的大樓，除了有利帶動學區活化、增加城市底蘊外，還可以滿足萬華、中和及土城之間居民的旅運需求，交工處預估每日將會有高達24.7萬人次的通勤族搭乘，遊客還可以從萬大線轉乘至松信線及環狀線，擴大捷運系統服務範圍，實際發揮出整體運輸效益，將整個中正、萬華地區翻轉再造，讓台北成為更宜居的城市。

二工處長陳俊宏指出，北捷萬大線為中正萬華復興計畫的引擎，周邊第一果菜市場也在推動中，而萬大線在經過加蚋站後，將跨越全線長約1709公尺長的新店溪河面，抵達永平國小站，聯繫整個北市及新北的路網，但因該區位處河川高灘地，更曾挖出長4.8公尺的漂流木，地質鬆軟程度影響施工 。

他說，市府目前規畫用潛盾工法，來穿堤基樁、近接施工，並架設4座聯絡通道，以確保開挖時土和水的平衡度，但台灣受板塊擠壓隆起，地質多變不穩也是一大挑戰，但市府會持續觀察地底狀況，隨時應變。

(中時 )