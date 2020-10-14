軟銀（SoftBank）投資2.15億美元入股挪威教育新創公司Kahoot，取得後者9.7％股份。由於疫情期間，線上教學平台的需求愈來愈火熱，也讓發展教育科技的Kahoot受到軟銀青睞。

Kahoot 13日（周二）表示，同意將4,300萬新股、以每股46挪威克朗（約5美元）的價格出售予軟銀。Kahoot執行長哈諾亞（Eilert Hanoa）指出，此交易取得的資金將用於結盟、合資事業和併購，盼挹注更多成長動能。

Kahoot成軍於2012年，推出以遊戲為主的學習平台，可供玩家創造和參加選擇題測驗。該公司的事業除了專攻學校與家庭學習領域之外，也積極發展企業客戶教育訓練等業務。

今年受到新冠病毒影響，無數學校被迫關閉，人們對遠端教學軟體的需求大增，帶動教育科技（Educational technology，簡稱Edtech）成為熱門領域，也吸引投資人的目光。微軟7月投資100萬美元入股英國教育科技新創公司Kano。

Kahoot今年6月透過一輪籌資募得2,800萬美元，目前該公司在奧斯陸的Merkur Market平台掛牌交易，今年股價累計已飆升逾150％，哈諾亞指出，該公司規劃2021年初在挪威主要股市進行股票首度公開上市（IPO）。

(工商 )