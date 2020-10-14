孫鵬對兒子被控非法製造手槍未遂罪，庭訊全程聆聽離開時不發一語。（李文正攝）

藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐遭控「非法製造手槍未遂罪」，士林地院14日上午2度開庭，孫當庭否認犯罪。辯護人說，孫鵬、狄鶯送兒子到美國，寄宿家庭沒有爸爸，孫鵬後悔所託非人，導致兒子組裝手槍零件，但孫安佐並沒有要完成手槍，在美並無違法，請法院給予不受理判決。

孫開庭前對於無法「出國散心」，遭限制出境、出海8個月，孫說：「這就是命啊！沒關係！他（法官）想要限制出境就限制出境，我不會不爽。」

開庭時，孫安佐否認製造手槍未遂罪，辯護人接續答辯，反駁檢方以美國法典第18篇第922條中，接收任何槍枝行為均須執照，而孫安佐擁有槍枝並無違法。辯護人以同法921條所指的處罰的指商業行為，販賣手槍須經許可，但孫安佐僅為17歲高中少生，赴美求學人生地不熟，雖有安排寄宿家庭，但家中只有媽媽，導致異鄉人未受到妥善照顧，孫鵬、狄鶯亦後悔所託非人，兒子才會組裝手槍零件，並非要商業販售。

辯護人更說，孫在美經歷法院審判，對於一個10幾歲小孩，內心的恐怖，並非一般常人所能體會。孫安佐製造槍枝為個人使用，主觀上只因喜愛槍枝「異想天開」，沒有組裝成功的可能。

另一位辯護人則說，美國憲法保障持有手槍，在美組裝槍枝並不犯罪，孫安佐擁有有槍枝，不需經我國政府許可，我國槍砲彈藥刀械管制條例僅限我國領域，也不可能許可孫安佐在美持有部分。

檢察官駁斥「美國憲法難道有保障外國人持有槍枝？」美國司法部回覆檢方問題提及，孫安佐持有犯罪工具部分認罪，用以換取美檢察官撤回恐怖部分，檢方認為，孫在美持有槍枝部分未經處罰，我國具有審判權。

庭訊約1小時，辯護人最後對於美國彈道鑑識報告有意見，認為不應作為證據，法官諭知11月4日上午續行審理程序。孫鵬在後方全程聆聽，步出法院時不發一語，孫安佐間隔5分鐘離開，對庭訊表示「我剛剛在庭上都說過，不會再講了！」隨即上車離開。

(中時 )