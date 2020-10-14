重陽節即將到來，新竹市長林智堅14日特別拜訪剛滿百歲的張林寶老奶奶，並與老奶奶一同共享炸雞、蘋果派及冰棒，林智堅也當面向奶奶請教養老祕訣，張林寶笑著說「為善最樂」是健康幸福的最大祕訣。

市長林智堅表示，張林寶今年剛滿百歲，聲音很宏亮，平常還能吃冰與披薩，在家人、市府照顧下「生活很開心」，他今天特別轉送總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片外，市府也加碼6000元禮金、金箔畫等。

新竹市長林智堅今天特別轉送總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片予張林寶老奶奶。（陳育賢攝）

林智堅說，相較其他縣市，新竹市政府對於長輩照顧更不遺餘力，包括60處共餐食堂、續發老人年金、發放重陽津貼2000元、推動8000名長輩免費健檢及免費全口假牙等。

張林寶說，很開心市長來看她，她也跟林智堅分享自己的養老經驗說，她呷百二就是多做善事，以前村落無路可通行，她捐出土地，讓政府舖設成西濱路180巷，以便大家通行，她還曾捐贈萬元協助里民籌畫新建的王爺廟，祈願廟宇保祐村里繁榮昌盛。

關於保持健康，她說，她作息規律偶爾到菜園拔雜草、澆水，當運動，自己口福也相當不錯，每天還能來1支冰棒，也喜歡吃披薩、麥當勞蘋果派、炸雞等美式餐點。

張林寶表示，先生在世時因身體不好，家中生計都由她負擔，除了撒網捕魚、挖文蛤還要下田耕作，清晨3、4點挑扁擔步行至7公里外的竹蓮市場販售，拉拔8位子女長大。

如今兒孫滿堂，兒子為了能每天就近陪伴她，把模具公司就開在住處旁邊，2名女兒及孫子女也選擇在模具公司上班，以便能每天照顧奶奶。

社會處表示，新竹市65歲以上長者已達5萬8121人，占全市人口12.9％，百歲人瑞計有65位，其中滿百26人、逾百39人，每位長輩都是新竹市的寶貝，歲月的歷練更顯示他們對於國家與社會的貢獻，市府也會積極辦理各項福利措施，協助家屬提供妥適照顧，讓長輩幸福地在新竹養老。

(中時 )