重陽節即將到來，新竹市長林智堅14日特別拜訪剛滿百歲的張林寶老奶奶，並與老奶奶一同共享炸雞、蘋果派及冰棒，林智堅也當面向奶奶請教養老祕訣，張林寶笑著說「為善最樂」是健康幸福的最大祕訣。
市長林智堅表示，張林寶今年剛滿百歲，聲音很宏亮，平常還能吃冰與披薩，在家人、市府照顧下「生活很開心」，他今天特別轉送總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片外，市府也加碼6000元禮金、金箔畫等。
林智堅說，相較其他縣市，新竹市政府對於長輩照顧更不遺餘力，包括60處共餐食堂、續發老人年金、發放重陽津貼2000元、推動8000名長輩免費健檢及免費全口假牙等。
張林寶說，很開心市長來看她，她也跟林智堅分享自己的養老經驗說，她呷百二就是多做善事，以前村落無路可通行，她捐出土地，讓政府舖設成西濱路180巷，以便大家通行，她還曾捐贈萬元協助里民籌畫新建的王爺廟，祈願廟宇保祐村里繁榮昌盛。
關於保持健康，她說，她作息規律偶爾到菜園拔雜草、澆水，當運動，自己口福也相當不錯，每天還能來1支冰棒，也喜歡吃披薩、麥當勞蘋果派、炸雞等美式餐點。
張林寶表示，先生在世時因身體不好，家中生計都由她負擔，除了撒網捕魚、挖文蛤還要下田耕作，清晨3、4點挑扁擔步行至7公里外的竹蓮市場販售，拉拔8位子女長大。
如今兒孫滿堂，兒子為了能每天就近陪伴她，把模具公司就開在住處旁邊，2名女兒及孫子女也選擇在模具公司上班，以便能每天照顧奶奶。
社會處表示，新竹市65歲以上長者已達5萬8121人，占全市人口12.9％，百歲人瑞計有65位，其中滿百26人、逾百39人，每位長輩都是新竹市的寶貝，歲月的歷練更顯示他們對於國家與社會的貢獻，市府也會積極辦理各項福利措施，協助家屬提供妥適照顧，讓長輩幸福地在新竹養老。
(中時 )
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