曲婉婷過去以成名曲〈我的歌聲裡〉走紅,6年前爆出她當公務員的母親張明傑因涉嫌貪汙被捕,牽扯金額高達約17億台幣,最重恐判死刑。最近曲婉婷在IG發文,似隔空想念歌頌母親,消息傳回微博,大陸網友大部分都不領情,反批她們一家「拿人苦命錢逍遙法外」。

曲婉婷母親張明傑先前是哈爾濱市發改委副主任,因涉嫌貪汙被關6年,案情始終沒有明朗結果,上月曲婉婷發文,說:「6週年無果,繼續努力,保持一顆相信正義的心,相信人間定有道、有法、有青天 I miss you so much. Sending you so much love」。

對此,中共中紀委後來在官網發文,指出「歌手曲婉婷母親張明傑案引發關注,境外不是資產轉移的天堂」,並表示:「輿論關注此事,正是因為人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益,攫取大量不義之財,滿足親屬子女奢靡生活。」

而曲婉婷近日在IG發文,雖未點名獻給母親,但意有所指說:「妳是我的陽光和月亮」、「謝謝妳對我的愛和付出」,對此,大陸網友批評:「真不考慮封殺嗎,歌建議也全面禁了」、「不想看見這對母女了求求別發了」,但也有人緩頰:「額,哪裡寫了媽媽」、「人家家務事就別管了」。

(中時新聞網)