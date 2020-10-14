曲婉婷IG發文。（圖／翻攝自wantingq IG）

微博網友批評曲婉婷。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

曲婉婷過去以成名曲〈我的歌聲裡〉走紅，6年前爆出她當公務員的母親張明傑因涉嫌貪汙被捕，牽扯金額高達約17億台幣，最重恐判死刑。最近曲婉婷在IG發文，似隔空想念歌頌母親，消息傳回微博，大陸網友大部分都不領情，反批她們一家「拿人苦命錢逍遙法外」。

曲婉婷母親張明傑先前是哈爾濱市發改委副主任，因涉嫌貪汙被關6年，案情始終沒有明朗結果，上月曲婉婷發文，說：「6週年無果，繼續努力，保持一顆相信正義的心，相信人間定有道、有法、有青天 I miss you so much. Sending you so much love」。

對此，中共中紀委後來在官網發文，指出「歌手曲婉婷母親張明傑案引發關注，境外不是資產轉移的天堂」，並表示：「輿論關注此事，正是因為人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。」

而曲婉婷近日在IG發文，雖未點名獻給母親，但意有所指說：「妳是我的陽光和月亮」、「謝謝妳對我的愛和付出」，對此，大陸網友批評：「真不考慮封殺嗎，歌建議也全面禁了」、「不想看見這對母女了求求別發了」，但也有人緩頰：「額，哪裡寫了媽媽」、「人家家務事就別管了」。

(中時新聞網)