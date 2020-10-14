超商雙雄促銷業績再出招，其中全家便利商店(5903)限量推出「長榮空廚商務艙牛肉麵、米果」，搶攻類出國商機；統一超(2912)則看準迪士尼迷，推出第二波「迪士尼系列生活只有為尼集點送」，希望引爆維尼粉掃貨，藉由集點推升業績。

受到新冠肺炎疫情影響，短時間無法出國旅遊，國人宅在家與國旅機會大幅提升，根據交通部統計，今年國人出國人次135萬，創下40年新低，看好類出國商機，全家便利商店限量推出「長榮空廚商務艙牛肉麵」、「長榮航空商務艙米果禮盒」，不管是宅在家要簡單煮，或是出遊玩的零嘴都能一次滿足。

全家便利商店表示，長榮空廚將供應給高級商務艙的牛肉麵製成冷凍包，由長榮空廚主廚精心研發，選用牛腱、牛大骨和獨門辛香料小火熬製而成湯頭，只要簡單覆熱即可在家享用，「秘製紅燒牛肉麵」嚴選高品質牛腱，搭配寬體麵條扎實且飽足；「空廚經典三寶麵」可同時品嘗到牛腱的鮮美肉質與牛筋、牛肚的軟嫩爽脆口感；「銷魂清燉牛肉麵」使用牛大骨、牛腱及多樣蔬果慢燉而成，湯頭甘醇保留最原始的滋味，共推出三種口味；至於機上經典美食「長榮航空商務艙米果禮盒」，以頂級杏仁與腰果搭配日式海苔米果與醬油小米果，好吃又涮嘴，隨手獨立小包方便帶著走。

全家便利商店9月合併營收為71.7億元，月減7.2%，年成長10.54%，為歷年同月新高，累計第3季合併營收為227.32億元，季增7.68%，年成長12.32%，為單季歷史新高，累計前9月合併營收為636.35億元，較去年同期成長10.44%。

至於統一超則鎖定維尼迷推出消費集點活動，繼首波7-ELEVEN全店「迪士尼系列生活只有為尼集點送」引爆維尼粉大掃貨，預購首日包括快煮鍋、造型玩偶等商品均被搶購秒殺，第二波將於10月21日起限量推出，包括「四合一時鐘」、「體重計」以及Q萌的「觸控QQ夜燈」；此外，隨著天氣逐漸轉涼，7-ELEVEN全店同步攜手德國百年品牌alfi，自10月21日起推出「alfi真空保溫壺精品集點送」，此次合作alfi真空保溫壺由歐洲原裝進口，內膽為真空強化玻璃，味道不殘留，以經典球體外型輕巧設計，榮獲GOOD Design Award等多項國際大獎，預計推出8款顏色，希望藉由集點活動推升業績。

統一超9月合併營收為221.06億元，月減2.35%，年成長2.63%，為歷年同月新高，累計第3季合併營收為678.03億元，季增10.26%，年增2.6%，為單季歷史新高，累計前9月合併營收為1923.46億元，年成長0.64%。

(時報資訊)