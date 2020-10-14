追星跟任習慣一樣，「適可而止」避免樂極生悲！男星靳東長得高大俊朗，最為人所熟知的角色就是《瑯琊榜》少閣主「藺晨」，瀟灑幽默的模樣充滿魅力，而大陸有名61歲黃姓已婚婦人就是他的狂粉，但她沒查清楚平時追蹤的社群帳號其實是「假靳東」，還鬧到為假偶像要離婚，不僅家人困擾，靳東工作室也只能發聲明，打破她的美夢。

黃女是靳東死忠粉絲，而年初因為疫情的關係，她不能出門追星，就在家逛社群、影音平台，這時發現了「靳東」的帳號，她一個開心就發私訊過去，沒想到對方真給了聯絡方式，於是兩方取得聯繫，黃女一頭栽入情網。

黃女事件鬧大，讓靳東工作室無奈發聲明，要大家理性追星。(翻攝自靳東工作室微博)

黃女與「靳東」帳號越互動陷入越深，情人眼裡出西施，她毫不懷疑對方粗製濫造的剪輯短片，買單所有對方推銷的商品，尤其相信其中一則甜蜜影片是「靳東向全國跟我告白」，因此鐵了心離家出走去跟「明星情人」見面，並相信對方會跟她結婚共組家庭，無論丈夫、兒子如何勸阻，都沒有辦法。

最後事情在網路上鬧開，靳東方面也收到消息，在昨天(10/13)無奈發出聲明，譴責無良社群用戶盜用靳東身分，還用他的名義矇騙粉絲，藉此銷售商品騙財，工作室要求這些盜用者即刻刪除侵犯肖像權、姓名權的影音照片與文字，也已經請律師蒐證，絕對用法律手段追究，也呼籲粉絲「理智追星，切勿輕信他人」，等同一巴掌打醒黃女的美夢。

(中時新聞網)