隨著物聯網、穿戴裝置、AI人工智慧等科技應用逐漸成熟，以病患為導向的數位醫療照正快速興起，工研院研發的「慢性傷口智慧照護」裝置，體積輕薄，還可單手輕鬆操作，將能大幅提升遠距醫療的照護品質，榮獲2020全球百大科技研發獎。

工研院服務系統科技中心副經理黎和欣指出，台灣城鄉醫療水準有很大差距，是目前急待改善的課題，如能先將病患的傷口資訊，傳遞給遠端醫師做進一步診斷，護理人員就能協助進行病況處置、檢測及衛教。

工研院為優化遠距醫療照護品質，2020年研發出「慢性傷口智慧照護」系統，採用彩色、熱感與3D感測等三合一裝置，以AI人工智慧深度學習，辨識傷口組織及面積佔比，能快速提供醫護人員取得傷口的彩色、熱感及深度影像，判斷準確度高達85％。

同時，藉由整合多種傷口感測元件，可即時指導醫護人員對焦患者傷口，AI人工智慧幾秒鐘就能評估傷口大小、深度與組織分佈情形，並即時上傳到醫療系統，讓遠端醫生馬上掌握病患資訊，節省醫病溝通時間，更能降低慢性病患傷口的照護成本。

黎和欣表示，該裝置進行各項實測後，認對偏鄉照護應有很大幫助，除了縮短醫護人員作業時間，還能讓患者至少縮短2倍以上的傷口癒合時間，目前已技術轉移給醫療器材廠商晉弘科技，來來將能提供高品質、高效率的遠距照護創新服務。

(中時 )