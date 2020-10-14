嘉義市振興消費，全國獨嘉的「滿千送百」活動1000萬元現金快換完了，截至13日只剩百餘萬元，預計下周一換完，所有發票將捐助社福團體，目前已逾10萬張發票，市長黃敏惠說，請大家把握最後機會拿發票換現金。
黃敏惠表示，延續嘉義市購物節2.26億元的買氣，為提振內需，積極促進市區店家經濟再衝一波，自9月1日推出「滿千送百，現金加碼」活動，僅限嘉義市民，兌領活動回響熱烈，每個上班日上午9點半開始抽取號碼牌，民眾都提早2個小時就排隊等候。
市府建設處表示，活動累計至13日為止，共有2萬8048申請人次，申請金額823萬7400元，尚有餘額約176萬元，市府中庭開放6個櫃台辦理兌領，中午不休息，由於必須協助民眾檢核發票並做系統登錄等工作，每日限量500號，預計19日下周一可能全部兌領完畢。
建設處表示，為方便民眾掌握「滿千送百」剩餘金額、叫號進度，特別於市政府官網、愛嘉義APP上直播，民眾抽完號碼牌後，可上網或查詢APP了解進度，剩餘金額也與官網及APP同步連線。
建設處表示，目前兌換的發票超過10萬張，累計金額約9716萬元，活動結束後將全數捐給嘉義市社福團體，嘉惠需要幫助的弱勢族群。
(中時 )
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