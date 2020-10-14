好大一頂綠帽！「美國隊長」克里斯·伊凡（Chris Evans）的女友迪士尼公主「灰姑娘」莉莉詹姆斯（Lily James）日前被拍到熱吻已婚英國男星多米尼克魏斯特（Dominic West），激情完後，男方最後選擇回到妻子凱瑟琳·斐茲傑惹 (Catherine FitzGerald)身邊，四角戀情讓人傻眼。

根據英國每日郵報（Daily Mail）報導，莉莉趁著拍攝新戲《The Pursuit of Love》的空檔，與多米尼克在羅馬約會，兩人完全不避嫌，貼身共踩電動滑板車，吃飯的時候，多米尼克還甜笑摸莉莉的頭，最後來個深情熱吻，看起來就像熱戀中的情侶，已超出友誼的界線，無疑給克里斯一頂大綠帽，也傷透結婚10年的妻子凱瑟琳。

在 Instagram 查看這則貼文 La Chismería（@lachismeriamx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 13 日 下午 12:26 張貼

不倫戀東窗事發後，多米尼克火速地趕回英國家中，與凱瑟琳認錯道歉，極力的挽回婚姻，凱瑟琳妥協，配合丈夫上演和解的戲碼，夫妻倆一早就在家門口等候媒體，大喇喇的親吻證明感情依舊，並曬出手寫聲明，強調「我們的婚姻仍堅若磐石，謝謝大家」。

多米尼克偷吃後，拚命挽回妻子。（圖／達志）

不過，有眼尖記者發現多米尼克摘下婚戒，凱瑟琳手上握著衛生紙，被猜測是擦拭眼淚用的，未來兩人的婚姻動向，也備受外界關注。

(中時新聞網)