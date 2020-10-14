高雄人道酒店日前被爆出違法收留居家檢疫者，且與一般旅客混住一事被衛生局開罰1萬5，不過事後市府獲報稽查轄內旅宿業者，卻遭市議員踢爆觀光局稽查前先向旅館通風報信；高市觀光局長周玲妏14日代表觀光局向社會大眾致歉並允諾檢討和懲處。

周玲妏說，同仁因與旅宿業者密切聯繫，有消息都習慣通告，這次也是為了提高效率才如此行事，對於造成社會觀感不佳，將會檢討並進行必要懲處。

為避免此案影響高雄秋冬觀光意願，周玲妏表示，會當機立斷處理此案，並立即澄清。她也強調，高雄將做好完善準備，請全國旅客放心來高雄旅遊。

至於稽查情形，衛生局長黃志中指出，警察局、衛生局、民政局及觀光局12日動員400人訪查7家觀光旅館、322間一般旅館、55間防疫旅館及108家民宿，並確認1777名居家檢疫者均入住55家防疫旅館，4731名一般旅客均無入住防疫旅館。

(中時 )