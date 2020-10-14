寶山鄉生產的橄欖遠近馳名，鄉公所17日將在油田村-種子星球前舉辦「寶山鄉橄欖季輕親油田－橄欖流星雨」活動，鄉長邱坤桶歡迎民眾來寶山體驗一日農夫，採橄欖、品嘗橄欖，入寶山絕不會空手而回。

寶山鄉丘陵地形適合種植台灣原生種橄欖（尖仁），主產地在油田村，面積有40公頃，鄉公所為推廣橄欖產業，這2年爭取農委會農村再生計畫補助，並分送千株原生橄欖幼苗，鼓勵民眾栽植。

邱坤桶說，寶山生產的台灣原生種橄欖，每年10月進入產季，農友反應今年收成還不錯，為推廣寶山特產，17日上午9點至下午5點在油田村-種子星球前，舉辦一整天的「輕親油田－橄欖流星雨」活動。

活動現場以全天輕鬆走踏和悠閒歡樂的圍，迎接遊客的到來，遊客可自備野餐墊或躺或坐，在民歌輕唱的氛圍下，在種子星球草地上享用在地美食，採買橄欖農特產品，並能參加闖關拿園遊券。

現場還有藝術綠廊展示，包括橄欖先生著色比賽得獎作品、知名霓虹藝術創作者黃順樂的霓虹藝品、知名ㄍㄨㄌㄨ愛畫畫老師手繪寶山地景作品及手作木造等。

鄉公所指出，深受大眾喜愛的主題活動-橄欖流星雨採果，可透過橄欖先生粉絲專頁預約報名，有吃有玩又有教育性的農事體驗，不僅能促成親子關係，也是達到最佳的紓壓效果，動作不夠快就要等明年囉！

(中時 )