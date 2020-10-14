距離美國總統大選僅剩3周，拜登與川普的民調差距再擴大，最新民調顯示，拜登支持度領先川普17%，當中川普最自豪的經濟政績也輸給拜登。

距離美國總統大選只剩3周，拜登民調持續領先川普。

英國《衛報》（The Guardian）報導，由《衛報》與英國市場研究諮詢公司「Opinium Research」共同進行、於昨（13）日公布的最新美國大選民調結果顯示，民主黨總統候選人拜登與川普的支持度差距已經擴大為17%，拜登獲得57%支持度，川普獲得40%受訪者支持。

兩人之間的差距甚至比美國有線電視新聞網（CNN）本月稍早公布的民調結果更大，當時拜登與川普分別獲得57%與41%支持度。

「Opinium Research」指出，最近一個月，最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）辭世、川普在首場辯論會上的災難表現、以及川普染疫導致白宮新冠大爆發等事件，都對民主黨有利。

其中，拜登持續在未決定選民中有所斬獲，自9月以來，約有5%未決定選民已決定支持拜登，也讓拜登支持者願意投票的比例從75%上升至82%。

在包括健保、族群關係、工作等各項議題與政策中，拜登的支持度也持續領先川普，當中川普自認為任內最大政績的經濟問題上，拜登居然也以45%的支持度超越川普的43%。

另外，關於兩人的討喜程度，拜登更是壓倒性獲勝，以57%輾壓川普的32%。出乎意料的是，川普一直以來都企圖將拜登描繪成精神狀態不穩的失智老人，不過他的努力似乎沒有成功，48%受訪者認為77歲的拜登精神狀態更好，略多於認為川普狀態更好的44%受訪者。

此外，值得注意的是，即便川普有許多死忠鐵粉，但是證據顯示，部分川粉已經決定倒戈，當中也包含密西根州、賓州、威斯康辛州等搖擺州的支持者，此份民調指出，在所有倒戈的川粉中，62%表示川普處理疫情的方式是他們轉向的主要原因，47%怪罪川普本身的性格及行為才是關鍵。

「Opinium Research」也發現，拜登與川普的支持者在投票方式上有懸殊差異，在所有傾向本人親自到投票所投票的受訪者中，55%可能會投給川普，42%可能投給拜登，在郵寄投票方面，75%認為會投給拜登，22%表示會投給川普。

《衛報》因此指出，美國人可能在大選之夜目睹「紅色幻象」（red mirage），也就是川普可能因為投開票所先開票獲勝，但是幾小時甚至幾天之後，郵寄選票陸續開票、統計結束，拜登反而逆轉勝。

「Opinium Research」與《衛報》進行的這份民調是在10月8日至12日針對2,003名18歲以上美國成人進行線上問卷調查，受訪者組成與美國成年人人口結構相 似。

(中時新聞網)