大陸央視陸續公佈台諜案，讓兩岸關係益趨緊張，而學者施正屏被補，更意味著對岸鷹派抬頭，可能準備撕破臉！對此，前立委陳學聖在臉書中指出，大陸近來動作頻頻，雙方缺少溝通的狀況下，衝突不斷上升，兩岸關係幾乎要斷了！

陳學聖表示，施正屏雖然短暫在民進黨政府時代待過農委會，但如果因為這樣，就把他認為是傾綠學者，是有點牽強。反而他最早任職的師大三研所，比較像是他的顏色。而施正屏被依「台諜」罪名逮補，本就令人意外，更訝異的是，關鍵原因還涉及到歐亞基金會。

陳學聖表示，歐亞基金會目前雖改名為亞太和平研究基金會，但長期往來兩岸的學界、政界，都很清楚基金會和國安單位的關係深厚，大陸方面也很瞭解，並視為重要訊息來源。因此多年來，藍綠學者、政治人物循此管道前往大陸者不少，包括民進黨目前檯面上重要政治人物，所以可算是兩岸被認可、重視的第三軌道。

如今施正屏代表歐亞基金會訪問大陸，就反轉認定是被台灣國安單位吸收，代為蒐集情報，這帽子真的太大，也意味著對岸已不在乎撕破臉。而如果連歐亞基金會都會受到此對待，更遑論其他學界交流組織。

去年民進黨政府通過「國安五法」、「反滲透法」，就已讓民間交流產生寒蟬效應，唯恐一不小心，就被認定是「共諜」。現中共又加碼搞「台諜」，更是雪上加霜，人人自危。相信這時已不會有人傻到去兩岸交流，陷自己於「兩面不是人」、「兩邊都是諜」的危境。陳學聖不禁感嘆，「原本兩岸官方對話早已中斷多時，如今連民間也斷了。」未來雙方在沒有溝通的狀況下將會發生甚麼事情，沒有人可以預期！

(中時新聞網)