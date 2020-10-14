【現場直播】因應武漢肺炎疫情 疾管署例行記者會。（中時新聞網）

台灣輸出又增3例。中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，近日陸續接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出3例自台灣入境之COVID-19抗原檢測陽性無症狀個案。

指揮中心指出，我國於接獲通報後，即展開疫情調查，3名個案分別為1女2男，均為日本籍，年齡介於40多歲至60多歲，其中1人長期居住台灣，但經常往返台日兩地(最近一次入境台灣時間為9月3日)，其餘2人於7月23日及8月25日入境台灣，來台目的分別為探親及工作；3人於10月6日、7日及10日離台，並於入境日本時檢出抗原陽性後，送至當地指定機構進行隔離。

指揮中心表示，3名個案在台期間至離台迄今均無症狀，其中1人分別於10月12日、13日進行核酸檢驗，結果均為陰性並已解除隔離，1人於10月13日採檢結果為陰性。衛生單位已匡列3人在台接觸者共44人，應採檢16人，其中15人核酸及血清抗體檢驗均為陰性、1人預計今日採檢。

指揮官陳時中表示，日本的抗原檢驗都會有誤差，共8人再次檢驗都是陰性，偽陽性的機會比較高。

(中時新聞網)