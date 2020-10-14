20161012中天新聞 逼脫光吞口水 景文科大迎新成「18禁」

隨著景文科大情慾迎新判決出爐，一篇多年前「護相自慰 淫蕩兩夜」迎新考古文又被翻出。（截自Dcard）

私立景文科技大學2016年爆發「情慾迎新」的脫序事件，負責舉辦活動的7名學長姐挨告，其中6人日前被台北地院依強制罪判處拘役20至40天不等。消息傳出，又有人將多年前一篇「護相自慰 淫蕩兩夜」迎新文章翻出，卻引來其他網友嘲笑：「你IE嗎」，更說：「你那邊還來得及，all in祖產買台積電」。

景文科大行銷物流管理系、應用外語系、電子系及環境科技與物業管理系，2016年10月7日到9日在苗栗西湖度假村舉辦四系聯合迎新活動，事後新生投訴，隊名都以生殖器取名，大家只能尷尬高喊「LP萬歲」之類的口號。

更誇張的是，學長姊還要求新生用「69式」是互咬放在私處的糖果、逼吐水進他人嘴中吞下、要求男脫內褲女脫內衣等，嚇得多名新生連夜打電話向老師或家長求救，事後4名新生在父母陪同下提告。

歷經4年訴訟，新北地院依強制罪對其中6人判處拘役20至40天不等。全案可上訴。

判決消息傳出後，有網友在社群媒體Dcard發表《這間學校的迎新也太誇張了吧 好噁》一文，貼出一張兩所大學兩個系所的聯合迎新宣傳，上面寫著「護相自慰 淫蕩兩夜」（其中一系為護理系）。

原PO痛批：「這是迎新還是淫新阿……同學都不會覺得丟臉嗎？你們都讀到大學了怎麼還可以這麼無腦，幾年前的事現在看到還是很噁，再起來鞭屍一次」。

雖然原PO已說明是「幾年前的事」，但還是引起其他網友不滿，紛紛砲轟：「這不是很久了嗎 而且我記得最後好像也沒真的用這個名字」、「我從大一進來每年都看到有人發 現在大四了 還真無聊啊」、「這已經2015的事情 現在2020了人家辦活動的早就畢業了= =」、「大一到大四了每年必翻的迎新文章 老老梗啦」。

還有網友嘲諷：「你IE嗎」、「你那邊還來得及，all in祖產買台積電」、「你那邊還來得及，快all in比特幣」、「幫我買大立光，壓身家的那種」、「你那邊還來得及，2019年底記得囤口罩和酒精」。

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(中時新聞網)