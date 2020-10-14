根據教育部校安中心統計，從2009年至2019年，平均每年逾150名大學生死於交通事故，車禍9成肇因於機車擦撞或自撞，台中市警察局交通副大隊長林鉦哲分析，18歲大學生有「3新」，包括，機車新、駕照新、學校新，道路經驗不足，釀成車禍主因，是車禍高危險群，奉勸在意寶貴生命、注意遵守交通安全規則。

林鉦哲引用佛光大學校長楊朝祥「3新2意」說法，加入自己對大學生易出車禍的看法；並分析行車時「速度管理」，建議行車速限由40降至30公里，致死率則35％下降至10％。對看不到、可能出現車輛的地方應提高警覺、減速慢行；另大型車視覺死角多，轉彎時內輪差危險大，用路人要遠離，避免被捲入車輪下。

台中市交通大隊指出，機車對年輕人來說，既便宜又方便的運具，相對保護較少，據統計，全國交通事故以每個月30天計算，其死亡人數中以機車族占近6成，因此加強學生族群機車安全駕駛觀念宣導，呼籲年輕人勿貪玩貪快，1場死亡車禍，造成家庭破碎、天人永隔的悲劇，催快油門前請多三思。

9月份全國實施「路口安全大執法」已結束，台中市交通大隊仍持續將闖紅燈、違反行人路權違規等，列為重點執法項目，呼籲民眾行經路口要記住「慢、看、停」口訣，汽機車行駛路口勿闖紅燈、紅燈右轉及應停讓行人通行。

(中時 )