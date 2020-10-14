有台中市民向市民專線1999投訴，「自己的新車停在路平施工路段，卻遭包商以堆高機移車」，並留下個人資料，請市府相關單位回覆，但竟是委外包廠商回電答覆他，憂心私人手機號碼外流，研考會表示，已兩度發文要求所屬單位應檢視與受託業者之約定事項，落實案件的辦理及回復，向民眾解釋說明，避免發生洩漏個資爭議，若再有個資洩漏疑慮將嚴處，以維資料安全。

市議員陳文政指出，民眾向1999投訴，自己的新車停在路平施工路段，找不到車子，原來是被包商以堆高機移車，他留下個人資料請市府回覆，最後竟然是施工的包商回電。

台中市府市民專線1999，提供民眾諮詢活動與市政業務、派工通報及陳情檢舉等相關市政服務。（盧金足攝）

陳文政說，這名民眾生氣表示，「我把電話留給市府，怎麼可以外流我的個人資訊！」除了民眾端對1999個資保護有疑慮，也有市府員工陳情曾遭到騷擾，有心人士利用1999「以客為尊」的特性，屢次在上班時間要求1999轉接特定市府員工，讓該名員工不勝其擾。

「台中1999已上線10年，因為便利與高效率多次榮獲服務類獎項」，陳文政強調，隨著《個資法》上路、民眾對個資保護的意識抬頭，1999受理流程應與時俱進，強化個資保護，提醒市府，1999不能只追求便利性與處理效率，對於個資保護應更加完善。

陳文政說，銀行、電信等企業客服受理案件前，都會先確認來電者個人資訊與具體問題；若有需要使用客戶個資，也會以錄音方式取得客戶授權。

他要求主管機關研考會，盡速調整1999受理流程，在兼顧處理效率下，加強個資保護的管理，可參考坊間外送平台的轉接辦法，透過網路技術進行電話轉接，就算外送員和使用者都不知道彼此的私人號碼，也能安心的進行通話，讓雙方都保有隱私。

研考會主委吳皇昇表示，1999受理民眾反映案件時，案件受理及分由承辦機關辦理期間，皆依個人資料保護法審慎進行案件處理，對關民眾反映，案件由業者直接打電話給業者答覆，恐有洩漏個人資料之疑慮。

吳皇昇說，研考會去年3月今年8月都發文請各機關及所屬單位，檢視與受託業者的約定事項，並落實案件的辦理及回復，適時向民眾解釋說明，免生洩漏個資爭議，若再有個資洩漏疑慮將嚴處，以維資料安全。

研考會強調，1999提供民眾諮詢活動與市政業務、派工通報及陳情檢舉等相關市政服務，話務人員會初步為民眾作諮詢答復，若民眾想更進一步了解各機關市政資訊或要求轉接市府各機關人員時，話務人員會向民眾詢問來電事由，並於轉接時告知諮詢項目，以利市府團隊回應民眾。

(中時 )